Новосибирские волонтеры ищут 31-летнего Николая Романюка. Он пропал 19 декабря в селе Пихтовка Колыванского района, с тех пор родные не знают, где он находится.— В субботу мужчина был в гостях у друзей, компанией что-то отмечали, выпивали. После этого он пошел домой, но ни дома, ни на улицах его никто больше не видел. Пока мы распространяем ориентировку в Интернете, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.Приметы мужчины: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы и голубые глаза.Сибиряк был одет в синюю куртку с белыми полосами, черную вязаную шапку, серые спортивные штаны и черные кроссовки.Если вам известно местонахождение мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru