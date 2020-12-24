Новосибирцы были неприятно удивлены, когда увидели, сколько им теперь придется отдать за поездку на такси. Новосибирские таксисты взвинтили цены аж в 4 раза.— Цены начали расти примерно неделею назад параллельно с увеличением пробок на дорогах Новосибирска. Раньше я платил за поездку от дома до офиса с заездом в детский сад около 200 рублей, потом стоимость увеличилась до 286 рублей, а сейчас я плачу около 600 рублей, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Патюков.Эту информацию подтверждают и другие новосибирцы.— Обычно из дома до офиса доезжаю за 140 рублей, сейчас просят больше 400 рублей, — делится с КП-Новосибирск Анна.На высокую стоимость поездок на такси жалуется также известный новосибирский блогер Софья Савенкова.Ситуацию с ценами на пассажирские перевозки КП-Новосибирск прокомментировали в профсоюзе работников такси.— На самом деле цены выросли из-за пробок на дорогах. Водители добираются из одной точки в другую в 4 раза медленнее — настолько же выросли и цены. Службы такси создают такие алгоритмы, чтобы водители оставались на линии. Если есть повышенный спрос на такси, как в моменты пробок, то цены повышаются. Если дороги пустые, то и поездки становятся дешевле. Это обычная ситуация, — сообщил КП-Новосибирск председатель профсоюза работников такси Андрей Артюх.Он также отметил, что на цены могут повлиять и надвигающиеся морозы.— Обычно рост связан только с пробками на дорогах и с повышенным спросом на такси. Но, думаю, в сильные морозы будет такой же скачок, если многие автомобили не заведутся, и им придется долго простаивать на месте, — говорит Андрей Артюх.Движение в Новосибирске каждый день парализуют 10-балльные пробки. Дорожную ситуацию осложняет непогода: снегопад и гололед.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПробки в Новосибирское 24 декабря 2020 года: движение затруднено на улице БольшевистскаяПричиной пробки в Новосибирске 24 декабря 2020 года стал снегопад (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru