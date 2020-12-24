В четверг, 24 декабря, на итоговой пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, будут ли перекрывать площадь Ленина в новогоднюю ночь из-за вспышки коронавируса. Традиционно там собирается много горожан, чтобы отметить праздник и посмотреть фейерверк.— Площадь перекрывать не будем. Но салют и праздничные мероприятия у оперного театра мы отменили. Решили не мешать передвижению транспортных средств. В этом году мы постарались сделать как можно больше ледовых площадок в разных районах города, чтобы люди не толпились на площади Ленина, — отметил Анатолий Локоть.Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса режим повышенной готовности продлили до конца марта 2021 года. В этот период времени запрещено проводить массовые мероприятия. Кроме того, в общественных местах необходимо быть в защитной маске, а также соблюдать социальную дистанцию.Кстати, синоптики обещают, что новогодняя ночь будет морозной: столбик термометра опустится до -38 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru