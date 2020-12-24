Железнодорожный районный суд в Новосибирске отправил под стражу брата начальника территориального управления автодорог (ТУАД). Под арестом он проведет до конца января следующего года.— 24 декабря 2020 года рассмотрено ходатайство следователя Западно-Сибирского СУТ СК России. Обвиняемый заключен под стражу на 1 месяц 5 суток, то есть до 26 января 2021 года, — сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.В скором времени суд изберет меру пресечения остальным трем фигурантам дела.Напомним, ранее стало известно о том, что полицейские задержали главу новосибирского ТУАД, его брата. Их обвиняют в том, что они брали взятки больше 5 миллионов рублей от двух представителей коммерческих организаций, которые также попали под следствие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолицейские задержали начальника новосибирского управления дорог и его брата: в чем его обвиняютВ отношении них возбудили уголовное дело (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru