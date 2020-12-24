В четверг, 24 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что 31 декабря в будет выходным днем.— Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом — распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлен дополнительным днем отдыха, — заявил глава региона. — В шутку — могу поздравить, в первую очередь, мужчин — у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть.Ранее губернатор обратился к работодателям с просьбой сделать 31 декабря 2020 года в Новосибирске выходным. Он предложил по возможности сделать выходной день, по крайней мере, для женщин, ведь на них выпадают основные хлопоты по подготовке к празднику.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ31 декабря 2020 года в Новосибирске: губернатор сделал заявление, будем ли этот день рабочим или выходным.Глава региона обратился к работодателям с просьбой сделать 31 декабря 2020 года в Новосибирске выходным. (подробнее)