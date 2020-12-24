В четверг, 24 декабря, оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявлено 158 новых случаев заболевания, в том числе у 6 детей. Выздоровевших стало больше: 229 человек за сутки.— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 26 790 человек, из них — 1 570 детей. 22 683 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 909 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.В отделениях реанимации находятся 175 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 38 пациентов.В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 28 детей. В инфекционных стационарах лежат 2 277 взрослых пациента.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 259 пациентов.Под медицинским наблюдением находятся 7 012 жителей области, для 78 168 человек меднаблюдение окончено.Всего в Новосибирской области сделано 1 046 625 теста на коронавирус.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru