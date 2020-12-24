В четверг, 24 декабря, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 7 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет,70 лет, 72 года и женщины в возрасте 59 лет, 80 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 909 человек, — говорится в сообщении оперштаба.Сейчас в реанимации находится 175 человек, на ИВЛ — 38 пациентов.За последние сутки инфекцию обнаружили у 158 человек, выздоровели 229 пациентов.С начала вспышки коронавирусом заболело 26790 человек, в том числе 1570 детей, выздоровели 22683 пациента.В Новосибирске губернатор Андрей Травников пригрозил ограничить работу торговых центров из-за предновогодних очередей. Одно из столпотворений снял на видео очевидец. Люди стояли у кассы с елками и новогодней атрибутикой.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru