В четверг, 24 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на пресс-конференции, как улицы города очищают от снега, выпавшего за ночь и утро.— Работаем в авральном режиме. На дорогах снег убирают 258 снегоуборочных машин. Это не только муниципальная техника. Проезжая часть очищена на всех магистралях. более 10 тысяч кубометров снега вывезено за ночь. Задача — вывезти оставшийся снег. По прогнозам через день ожидается понижение температуры до -30 градусов, но так как в холода часто отказывает техника, завершить работы надо сегодня, — сообщил Анатолий Локоть на пресс-конференции с журналистами.Напомним, по прогнозу синоптиков в выходные в Новосибирске ожидается аномальное понижение температуры до -41 градуса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Новосибирске на выходные 26 и 27 декабря 2020 года: когда придут аномальные морозы до — 41 градусаРасcказываем, какой будет погода в Новосибирске на выходные 26 и 27 декабря 2020 года (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru