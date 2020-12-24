Новосибирский областной суд признал невиновным Александра Филиппова, который уже успел понести наказание за убийство брата.Братья Филипповы жили в однокомнатной квартире. Еще в апреле 2014 года Александр заявил, что застал на кухне младшего брата Леню мертвым. Вскоре его же и обвинили в убийстве.- В отделе откровенно заставляли писать меня явку с повинной. Сказали, что посадят меня. Потом пришлось проходить полиграф, но он не показал никакого результата: я был в стрессе, - рассказывал КП-Новосибирск Александр в одном из интервью.В пользу обвинительной позиции было несколько убедительных факторов. Например, травмы на лице умершего Лени, ножевая (но не смертельная) рана в животе. Следствие полагало, что старший брат убил младшего, задушив в процессе схватки.В пользу невиновности говорили другие факторы. Например, история браузера с Лениного компьютера. В ней сохранились запросы: «Как сделать внутривенный укол самому себе», «Смертельная доза».Среди вещественных доказательств в квартире остались шприц с медикаментом, который был введен в вену Леонида. По мнению старшего брата, тот совершил суицид.В пользу старшего брата оказалась и геномная экспертиза: ни на одежде, ни на теле умершего не нашли следов Александра, что поставило под сомнение возможность драки.Дело неоднократно рассматривали в районных и областном судах, то признавая Филиппова виновным, то оправдывая его. С июля 2017 года до апреля 2019 Александр находился в колонии строгого режима.После этого прозвучал оправдательный приговор, затем суд его отменил и вновь вернул на процесс.Очередное рассмотрение дела состоялось 24 декабря 2020 года.- Оставили оправдательный приговор без изменения, - сообщила КП-Новосибирск адвокат Ольга Ковалева.Скорее всего, Филиппов потребует существенную компенсацию за уголовное преследование в течение шести лет.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru