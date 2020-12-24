Абонентам МТС нужно звонить по номеру 02021. Стоимость вызова – 0 рублей. Абонентам других операторов могут звонить Деду Морозу и Снегурочке по номеру +7-916-100-20-21. Стоимость вызова равна стоимости вызова на МТС Москва.Звонок Деду Морозу и Снегурочке также доступен с детских часов. Чтобы ребенок самостоятельно смог позвонить сказочному Деду и его внучке со своего умного устройства, необходимо добавить номер +7-916-100-20-21 в список его разрешенных контактов (номер 02021 не доступен для звонка с умных детских часов).Для этого:1. убедитесь, что часы находятся во включенном состоянии и подключены к интернету, иначе часы не получат новый номер контакта;2. запустите на своем смартфоне мобильное приложение, через которое осуществляется управление детскими часами;3. зайдите в меню «Настройки» и добавьте номер +7-916-100-20-21 в список контактов. Если при добавлении нового контакта у Вас есть возможность выбрать тип связи с часами необходимо выбрать режим звонков. Назовите новый контакт, например «Дед Мороз и Снегурочка». Под данным именем он будет отображаться на часах у ребенка.4. не забудьте сохранить изменения для их синхронизации с детскими часами!5. проверьте, что новый контакт успешно добавлен в адресную книгу детских часов.Звонок с детских умных часов оплачиваются по условиям тарифа.Номер телефона действует с 11 декабря 2020 года То есть, позвонить можно уже сейчас – чтобы услышать поздравление от сначала от Деда Мороза, а затем – от Снегурочки. Длится звонок 53 секунды. МТС уже не первый год запускает подобную акцию. И, нужно признать, она пользуется популярностью. Поздравление понравится детям (и не только).