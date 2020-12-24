В городе Обь, что под Новосибирском, в доме на улице Геодезической двое братьев-подростков смыли в унитаз нескольких новорожденных котят. Из-за этого во всем доме засорилась канализация.О случае стало известно соседям. Они написали на школьников заявление в полиции.В полиции КП-Новосибирск пояснили: подростки хотели не избавиться от животных, а только помыть их. Поэтому уголовное дело возбуждать не стали.— Инцидент был 4 декабря. Подростков и их родителей опросили сотрудники полиции. Они пояснили, что в квартире бабушки окотилась кошка, и ребята просто захотели искупать котят, нечаянно уронив их в канализацию. Соседка вызвала сотрудников ЖКХ, которые вытащили из канализации двух живых котят. После этого женщина обратилась с заявлением в полицию, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.На следующий день участковый уполномоченный полиции провел с подростками и их родителями профилактическую беседу.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru