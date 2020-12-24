Погода в Новосибирске на выходные 26 и 27 декабря 2020 года не порадует горожан: Новосибирск накроют аномальные морозы до -40 градусов.— Мы выпустили штормовое предупреждение об аномально сильных морозах, в регионе введен оранжевый уровень опасности. Норма среднесуточной температуры составляет порядка — 17 градусов, в эти выходные она упадет на 6-15 градусов. Мы ожидаем, что сильные морозы будут держаться не менее трех дней, — сообщила начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.По данным Западно-Сибирского УГМС:В субботу, 26 декабря в Новосибирске днем -33...-35 градусов, местами до -39 градусов при усилении мороза. Ночью -37...-39 градусов мороза. Облачно, без осадков. На дорогах местами гололедица, ветер Северный 2-7 м/с.В Новосибирской области днем -30...-35 градусов, местами до — 40 градусов мороза. Ночью -30..-36 градусов, при прояснениях до -36...-41 градуса. По Юго-Востоку области возможны морозы до -46 градусов. Облачно, без осадков. На дорогах гололедица, ветер Северный 2-7 м/с.В воскресенье, 27 декабря в Новосибирске днем -33...-35 градусов, местами до -39 градусов при усилении мороза. Ночью -37...-39 градусов мороза. Облачно, без осадков. На дорогах местами гололедица, ветер Северный 2-7 м/с.В Новосибирской области днем -30...-35 градусов, местами до — 40 градусов мороза. Ночью -30..-36 градусов, при прояснениях до -36...-41 градуса. По Юго-Востоку области возможны морозы до -46 градусов. Облачно, без осадков. На дорогах гололедица, ветер Северный 2-7 м/с.«Яндекс.Погода» сообщает:В субботу, 26 декабря в Новосибирске днем -33...-36 градусов, ночью -39...-40 градусов мороза. Ясно, без осадков.В воскресенье, 27 декабря в Новосибирске днем -26...-28 градусов. Ночью -28 градусов мороза. Ясно, без осадков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУточненный прогноз погоды в Новосибирске на конец декабря 2020 года: когда грянут 38-градусные морозыПубликуем уточненный прогноз погоды в Новосибирске на конец декабря 2020 года (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru