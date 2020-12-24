Пробки в Новосибирское 24 декабря 2020 года: второй день движение затруднено по улице Большевистская. Ситуацию на дороге усугубляет снегопад. Из-за сугробов проезжая часть значительно сузилась. Об этом сообщают водители в «2ГИС».Многие автомобилисты предлагают друг другу не нервничать из-за того, что подолгу приходится стоять в пробке, ведь скоро наступят праздники.— А давайте петь новогодние песни, — пишут автомобилисты в приложении.— Делюсь рецептом приготовления гуся.Также трудно проехать на площади Лыщинского и улице Немировича-Данченко. Кроме того, пробка собралась на площади Кирова и улице Петухова.Напомним, уже несколько дней в Новосибирске идет снег. Водителей просят быть внимательными, на дорогах гололед. На выходные, субботу и воскресенье, синоптики прогнозируют аномальные морозы до -38 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУточненный прогноз погоды в Новосибирске на конец декабря 2020 года: когда грянут 38-градусные морозы.Публикуем уточненный прогноз погоды в Новосибирске на конец декабря 2020 года. (подробнее)