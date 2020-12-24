В Тогучинской районе Новосибирской области произошла страшная авария. На автодороге «К-19Р» столкнулись «Ford Focus» и «Toyota». Это случилось днем 23 декабря. Удар был такой силу, что обе машины превратились в груду металлолома. В аварии погибла пассажирка «Ford Focus». Оба водителя живы, но получили травмы. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.— «Ford Focus» ехал со стороны Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого. Авария произошла на 80 километре автодороги. По предварительной информации, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Toyota», — сообщили в ведомстве.После ДТП в полиции проводят проверку. Сотрудники устанавливают личности и возраст погибшей женщины и пострадавших мужчин, а также обстоятельства аварии.Из-за ухудшения погоды автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru