Жительница Академгородка Римма Ефимкина поймала в объектив видеокамеры забавный момент. На карнизе у нее за окошком птицы устроили разборки из-за еды. Первым к кормушке прилетел щегол. Снегири решили составить компанию птице, но щеглу не намерен был делить семечки.Он грозно раскричался на пернатых. Тем ничего не оставалось делать, как искать другое место для обеда.— Щегла редко можно увидеть за окошком. Долго прикармливала. Пока что прилетают пять видов птиц: синицы, поползни, воробьи, снегири, щеглы. Еще мечтаю подманить дубоносов, — рассказала КП-Новосибирск Римма Ефимкина.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в центре города прохожие обнаружили необычного воробья. Его перья были белыми. По словам эксперта, новосибирский птенец, по сути — мутант. Он объяснил, почему пернатый таким родился.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМутант в перьях: в Новосибирске нашли редкого белого воробья.Таким пернатым особенно сложно бороться за жизнь. Но этот птенец очень хочет вырасти и научиться хорошо летать. (подробнее)