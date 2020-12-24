Ночью в четверг, 24 декабря, в Первомайском районе Новосибирска произошла авария. В кювет на Разъезде Иня вылетел грузовик. Об этом сообщили очевидцы.— Около 2 часов водитель фуры не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел с дороги, проломил ограждение и повис. По предварительной информации водитель серьёзных повреждений не получил, — сообщили в группе «АСТ-54».В пресс-службе ГИБДД по городу КП-Новосибирск сообщили, что в аварии никто не пострадал, повреждения получил только автомобиль.Напомним, 23 декабря в Новосибирской области случилась авария с грузовиком и автобусом. К сожалению, в ДТП погиб 60-летний водитель.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Новосибирском автобус вахтовиков выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ»На месте работает ГИБДД (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru