Жительница Барабинска Новосибирской области пожаловалась на то, как ее обманули в интернет-магазине головных уборов. Женщина увидела рекламу о продаже шапок из кролика по заманчивой цене — 3000 тысячи рублей. Но то, что пришло ей в посылке ужаснуло сибирячку.— Вместо шапки из кролика там лежала вязанная из тонких ниток с флисом внутри. Я была в шоке: отдать за такую шапку 3 тысячи рублей, слов нет. Поехала опять на почту сделать возврат, но там мне пояснили, что деньги, скорее всего, мне не вернут. Стала звонить на номера, которые написаны на почтовых уведомлениях, но, увы, в ответ только и слышу: «Номер не существует», — рассказала КП-Новосибирск покупательница.Сибирячка не стала отсылать шапку обратно, отдала ее дочке.Мы узнали, как в такой ситуации можно вернуть деньги.— В этой ситуации раз продавец не идет на контакт, надо обратиться в суд. В первую очередь, надо написать заявление на начальника отделения почты, в нем запросить данные об отправителе. Потом формируется иск, к которому прикрепляются документы, подтверждающие покупку, и направляется в суд, — рассказала КП-Новосибирск адвокат Елена Данилова.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru