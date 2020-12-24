В Новосибирске двое 15-летних подростков угнали с парковки возле дома на улице Матросова «Жигули». Все произошло ночью 22 декабря. Владелец машины тут же обратился в полицию.— Подростки, увидев незакрытый автомобиль, решили на нем покататься. Они проникли в салон автомобиля и соединили провода в замке зажигания, а после решили скрыться. Однако они не успели далеко уехать: их по горячим следам задержали инспекторы по делам несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Оказалось, что школьники уже состоят на учете в ПДН. В отношении них возбудили уголовное дело.Напомним, утром 19 декабря четверо молодых людей, среди которых были подростки, угнали со двора «Волгу», проехав под закрытым шлагбаумом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске 20-летний парень угнал «Волгу», проехав под шлагбаумом: это попало на видеоК нему в машину подсели еще трое школьников, с ними разбирается полиция (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru