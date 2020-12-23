В Новосибирске годовалая девочка надела себе на палец спиннер и не смогла снять. На помощь малышке пришли спасатели.— Звонок от родителей девочки поступил на телефон оперативного дежурного 22 декабря в 11:57. Снять игрушку с руки ребенка сами родители не могли. По указанному адресу на улице Татьяны Снежиной сразу же выехал экипаж спасателей, — сообщается в официальной группе Вконтакте спасателей МАСС. — Прибыв на место спасатели осмотрели руку ребенка. Снять игрушку удалось, только разобрав ее и перепилив кольцо подшипник с помощью дрели с насадкой.Девочку благополучно передали родителям — помощь врачей ей не понадобилась. Работа заняла у спасателей около полутора часов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru