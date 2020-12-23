Вечером 23 декабря в Новосибирске столкнулись две иномарки. В ДТП пострадал ребенок.— Около половины седьмого вечера, в Первомайском районе 36-летний водитель автомбиля «Ниссан ХТрейл» ехал по улице Первомайская, со стороны с. Барышева, в сторону улицы Эйхе. Разворачиваясь напротив дома №106 на улице Первомайская, он столкнулся с автомобилем «Хендай ix35» за рулем которого был 51-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.В аварии пострадала 6-летняя девочка — пассажирка «Ниссана». Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы мягкой части головы и височной области». На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru