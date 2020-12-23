Вечером, 23 декабря, в Ленинском районе на пересечении улиц Фасадной и Забалуева прорвало трубу с холодной водой. Часть улицы, в том числе и дорога, оказались затоплены. Последствия инцидента сняли на видео очевидцы происходящего, позже ролик попал в сеть. Сибиряки отмечают, что такая ситуация происходит в их районе уже не в первый раз.— Второй год подряд подобная ситуация. И опять сидим без холодной воды, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».На месте аварии уже работают специалисты Горводоканала. Устранить ее последствия планируется ориентировочно к двум часам дня 24 декабря.Тем временем, в комментариях под видео многие сибиряки опасаются, что лужа скоро замерзнет и превратиться в настоящий «каток», по которому будет весьма сложно пройти:— Осенью там тоже самое будет.— Сейчас все замерзнет и там будет «каток».— Да, потопы там действительно регулярные, — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru