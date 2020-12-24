Погода в Новосибирске 24 декабря 2020 года: на улице несколько потеплеет, но погода по-прежнему останется ветреной и пасмурной.— Температура воздуха днем составит -11 — -13 градусов, ночью — -17 — -19. Будет облачно, снег, на дорогах местами гололедица, снежные заносы. Подует западный ветер 6-11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем будет -4 — -9, ночью — -8 — -13, местами до -20 градусов. Будет также облачно с прояснениями, днем небольшой снег, днем изморозь и гололедица. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 16.По прогнозу «Яндекс. Погоды» будет небольшой снег. Утром будет около -7 градусов, а к ночи температура понизится до -14.К ЧИТАТЕЛЯМ Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: Редакция: (383) 289-91-00 Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03 Почта: kp.nsk@phkp.ru