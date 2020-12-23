Из здания Новосибирского аквапарка эвакуировали более двух сотен человек — об этом сообщают очевидцы в соцсетях. На улицу вывели как посетителей, так и персонал.— Из помещений по сообщению о минировании, вывели на улицу по меньшей мере 250 людей, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев происходящего. — Кто-то греется в автомобилях, а некоторые находятся в фойе и ждут прибытия теплых автобусов, чтобы согреться.Позже, по словам очевидцев, прибывшие на место кинологи проверили здание и не обнаружили никаких подозрительных предметов. В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru