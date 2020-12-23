В Новосибирской области прививку от коронавируса поставили уже 1280 человек. Вакцинация проводится на базе 24 медучреждений региона.— К настоящему времени в регион поступило два вида вакцин для профилактики COVID-19. 3442 дозы комбинированного векторного препарата Гам-КОВИД-Вак и 1000 доз вакцины на основе пептидных антигенов ЭпиВакКорона, — пояснили в областном правительстве. — Там, где созданы условия для низкотемпературного хранения, людей прививают вакциной Гам-КОВИД-Вак. В Сузунском, Болотнинском и Тогучинском районах — вакциной ЭпиВакКорона. Маршрутизация сибиряков определяется региональным минздравом.Сейчас, из всего числа вакцинированных людей, «Гам-КОВИД-Вак» двукратно привиты 42 человека.Напомним, согласно последним данным областного оперштаба, за последние сутки в Новосибирской области было выявлен еще 161 случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 26 632 случая заболевания.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru