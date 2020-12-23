Под Новосибирском в стационаре областного Геронтологического центра с собой покончил проживавший там пенсионер. Трагедия произошла 22 декабря.— Тело погибшего 67-летнего мужчины было обнаружено около половины одиннадцатого вечера 22 декабря. Обнаружили мужчину в его палате — он покончил с собой. Известно, что в центр он попал в 2019 году, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в ноябре в медучреждениях Новосибирской области произошло сразу несколько случаев суицида среди пациентов. Корреспонденты разбирались в череде трагедий вместе с экспертами — вирусологом и психологом.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПалата невозврата: почему за месяц в новосибирских больницах покончили с собой пять пациентов и причем тут ковид-галлюцинацииКорреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в череде трагических случаев вместе с экспертами — вирусологом и психологом (подробнее).