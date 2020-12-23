Сибиряка, напавшего с ножом на полицейских, отправили в колонию. Напомним, ЧП произошло в декабре 2019 года на улице Дачная 25\\\\3, куда правоохранители приехали на вызов к дебоширу.— Прибыв на место примерно в 21:30 двое полицейских обнаружили в одном из подъездов указанного дома мужчину, употреблявшего наркотические средства. Правоохранители представились и попросили его показать документы. Но вместо них мужчина достал из кармана свой туристический складной нож и ударил им одного сотрудники в шею и по лицу не меньше 6 раз и еще 2 раза по руке. После этого он набросился на другого полицейского и не меньше 6 раз ударил его в голову и по лицу, не меньше 2 раз по руке и еще несколько раз ударил его кулаками по лицу. Потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью, — пояснила старший помощник СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Тем не менее, правоохранителям все же удалось задержать мужчину до прибытия своих коллег. Жители дома вызвали полицейским скорую помощь, которая доставила их в больницу.Ранее неоднократно судимого 29-летнего мужчину, напавшего на полицейских, обвиняли в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов по статье 317 УК РФ. Новосибирский областной суд приговори его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Один из полицейских без сознания»: преступники напали с ножом на экипаж ППС в НовосибирскеОб этом сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего (подробнее).Новый год встретят рядом: полицейских и преступника, напавшего на них, поместили в одну больницуПолицейские были госпитализированы с колото-резаными ранами и большой кровопотерей (подробнее).