Пробки в Новосибирске 23 декабря 2020 года затронули оба берега. Общая загруженность дорог в городе, согласно данным портала Яндекс.Пробки, сейчас оценивается в 9 баллов.На правом берегу движение особенно затруднено на улицах Фабричная, Кирова, Проспект Димитрова, Восход, Добролюбова, Ипподромская, Красный проспект, Кошурникова, Плановая, Гоголя, Залесского, Учительская и Богдана Хмельницкого.На левом берегу проехать трудно на улицах Станционная, проезд Энергетиков, Немировича-Данченко, Большая, Хилокская, Петухова, Ватутина и Мира. Пробка образовалась также и на Димитровском мосту в сторону левого берега.Возможно, на осложнение ситуации на дорогах повлиял сильный снегопад. Кроме того, согласно данным карты, на многих участках дороги, где сейчас образовались пробки, произошли ДТП.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru