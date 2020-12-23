21 декабря в 19.35 в сообществе «ЧП Новосибирск» в ВК был опубликован пост следующего содержания (орфография и пунктуация сохранены): «Голодные молодые люди, укравшие корзину мяса с магазина Пятерочка по адресу Петухова, 67 - сегодня, 21.12.2020 в районе 21.40. Просьба придти добровольно и оплатить в течение ближайших суток, в рабочее время магазина. В противном случае, ваши личности уже опознаны, будет составлено заявление в полицию. Общая сумма ущерба более порога административной ответственности, тоесть - покушать вы можете, теоретически, на уголовную ответственность. Давайте решим все мирно». К сообщению прилагалась фотография, сделанная в торговом зале при помощи камеры видеонаблюдения, на которой были изображены два молодых человека.Неожиданный, в том числе и для ГВАРДИИ, финал оказался у этой истории. 22 декабря в 11.18 из названного выше магазина в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги. Прибывшую на вызов группу быстрого реагирования руководство попросило задержать молодого человека, который, откликнувшись на предложение, опубликованное в соцсети, пришел оплатить похищенный товар. В магазине пояснили, что причиненный кражей ущерб составил более 2,5 тысячи рублей, и это превышает сумму, относящую хищение к категории мелкого, а следовательно, влечет за собой уголовную ответственность. Простить и безнаказанно отпустить молодого человека даже при условии компенсации им ущерба работники магазина не захотели, так как опознали в нем серийного вора продуктов. Возникло подозрение, что молодой человек не раскаялся, а пытается избежать ответственности по доказанному эпизоду своей противоправной деятельности.По настоянию руководства охраняемого объекта бойцы ГБР задержали парня. Им оказался 16-летний житель Кировского района Новосибирска. В разговоре задержанный сообщил, что искренне надеялся избежать ответственности, компенсировав магазину причиненный ущерб.