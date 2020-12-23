В среду, 23 декабря, суд должен был вынести приговор второй медсестре-садистке из туберкулезного диспансера, ударившей мальчика в туберкулезной больнице. Но заседание перенесли на 30 декабря.— Судебное заседание отложено в связи с тем, что нужно выяснить позицию несовершеннолетнего потерпевшего, — сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь судебного департамента Новосибирской области.Напомним, дело в отношении медсестры рассмотрит мировой судья 3-го судебного участка Новосибирска судебного участка судебного района Новосибирской области. Ранее на год исправительных работ отправили медсестру из этой же больницы — медик таскала за волосы и издевалась над 3-летней девочкой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕщё одна жертва: родители семилетнего мальчика требуют наказать медсестру из новосибирской туберкулезной больницы, где произошел скандалНа видео попало, как женщина ударила по голове ребенка, который не спал во время сончаса (подробнее)Медсестре-садистке, швырявшей трехлетнюю девочку в новосибирской туберкулезной больнице, вынесли приговорМедик признала свою вину, извинилась и раскаялась, но получила серьезное наказание (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru