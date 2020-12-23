Днем в среду, 23 декабря, в Убинском районе Новосибирска случилось ДТП, в котором погиб водитель. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.— На 1216-м километре автодороги Р-254 произошло лобовое столкновение двух «КамАЗов», погиб водитель. Подробности аварии уточняются, — сообщил КП-Новосибирск начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.Напомним, ранее в Новосибирске произошла авария, в которой погиб 62-летний пенсионер: его «Волга» попала под снегоуборочную машину.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕго жену в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru