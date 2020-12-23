Главная причина, почему женщины становятся алкоголиками чаще, чем мужчины: для опьянения им нужно меньше алкоголя.Женщина думает, что если выпила мало, то ничего страшного не случится. По мнению, научного сотрудника отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольги Коротиной, это далеко не так.— Когда женщины принимают алкоголь, они запоминают состояние — выпили и вроде бы стало легче. На самом деле, это не так. Женщины чаще прибегают к легким алкогольным напиткам для того, чтобы почувствовать какой-то подъем настроения или «отвлечься» от насущных проблем. Если мужчины алкоголизируются основательно, то многие женщины — латентные алкоголики, которые в результате иногда переходят на тяжелую стадию заболевания, — отметила Ольга Коротина в беседе с изданием «NEWS.ru».Социальные последствия женского алкоголизма сильнее, чем от мужского. Это связано с тем, что от женщин в большей мере зависит воспитание детей, подчеркнул специалист.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru