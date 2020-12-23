«Агент Кэт», обокравшая ювелирный магазин на 5 миллионов рублей, встретит Новый год в СИЗО

Екатерине Калугиной продлили арест на месяц. Фото:Алена ЛЮБИМОВА

«Агенту Кэт», которая вынесла из ювелирного магазина в «Сибирском молле» драгоценности на 5 миллионов, еще на месяц оставили под стражей. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.

— 22 декабря 2020 года суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемой Калугиной Екатерине Сергеевне продлен срок содержания под стражей на 1 месяц, то есть до 24 января 2021 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Калугина и ее защитник подавали ходатайство, прося заменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд им отказал.

Напомним, «агент Кэт» прославилась благодаря истории с крупной кражей из «Сибирского молла». Девушка, работавшая в ювелирном магазине продавцом, вынесла оттуда украшений на 5 миллионов рублей, а на следующий день со своим парнем уехала из Новосибирска. Суд отправил Екатерину Калугину в СИЗО в конце сентября, через два месяца срок ареста был продлен.

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