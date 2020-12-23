В Новосибирске утвердили бюджет на 2021 год: на что потратят деньги

В Новосибирске утвердили бюджет на 2021 год. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В среду, 23 декабря, депутаты Совета депутатов Новосибирска утвердили бюджет на 2021 год. Документ приняли большинством голосов.

— Бюджет, который мы сегодня рассматриваем, один из самых сложных за последние несколько лет. Расходы на развитие города в 2021 году снизятся до 4 миллиардов рублей, однако все крупные проекты, начатые ранее, будут продолжены. Это строительство станции метро «Спортивная», автодорог и развязок. Важно, что бюджет сохранит социальную направленность, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Большая часть бюджета пойдет социальные выплаты и зарплату работникам бюджетной сферы.

В 2021 году в бюджете запланировано строительство трех школ и двух детских садов.

Более 7,5 миллиардов рублей предусмотрено на развитие дорожно-транспортной отрасли.

Около 2,5 миллиардов рублей пойдет на строительство новых объектов, в том числе на развитие транспортной инфраструктуры новой ледовой арены: реконструкцию площади имени Профессора Лыщинского, строительство станции метро «Спортивная».

163 миллиона рублей — на строительство дорог на продление улиц Петухова и Титова.

На 182 миллиона рублей обновят пассажирский транспорт: отремонтируют трамваи, купят 55 автобусов.

185 миллионов рублей уйдет на разработку проектов по ремонту Октябрьского моста и объектов в рамках проекта «Академгородок 2.0».

Кроме того, Новосибирску в 2021 году из Фонда реформирования ЖКХ будет выделено почти 270 миллионов рублей на расселение 16 аварийных домов. Объем софинансирования из городского бюджета составит около 120 миллионов рублей. Часть денег пойдет на выплату компенсаций владельцам квартир в снесенных домах, часть — на возведение нового жилья.

Итак, доходы составили 50 миллиардов рублей, расходы — 50 миллиардов 861 миллионов рублей, дефицит — 800 миллионов рублей.

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