В Новосибирске коронавирусом заболели еще 161 человек за сутки

В Новосибирске ещё 161 человек заразился коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 23 декабря, оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявлено 161 новый случай заболевания, в том числе у 11 детей. Выздоровевших стало больше: 233 человека за сутки.

— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 26 632 человека, из них — 1 564 ребенка. 22 454 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 902 человека, — сообщили в региональном оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 167 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов.

В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 28 детей. В инфекционных стационарах лежат 2 259 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 298 пациентов.

Под медицинским наблюдением находятся 6 460 жителей области, для 78 112 человек меднаблюдение окончено. Всего в Новосибирской области сделано 1 040 503 теста на коронавирус.

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