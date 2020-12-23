Еще семь за сутки: в Новосибирской области от коронавируса умерли более 900 человек

За сутки от коронавируса умерли 7 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В среду, 23 декабря, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 7 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 57 лет, 60 лет, 61 год, 67 лет и женщины в возрасте 54 года, 64 года и 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 902 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 167 человек, на ИВЛ — 40 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 161 человека, выздоровели 233 пациента.

С начала вспышки коронавирусом заболело 26632 человека, в том числе 1564 ребенка, выздоровели 22454 пациента.

В Новосибирске губернатор Андрей Травников пригрозил ограничить работу торговых центров из-за предновогодних очередей. Одно из столпотворений снял на видео очевидец. Люди стояли у кассы с елками и новогодней атрибутикой.

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