Синоптики дали уточнённый прогноз погоды в Новосибирске на 31 декабря 2020 года: придут морозы ниже -35

Синоптики рассказали, будут ли рекордные морозы в этот Новый год Фото: Алена МАРТЫНОВА

Синоптики дали уточнённый прогноз погоды в Новосибирске на 31 декабря 2020 года: в городе обещают аномальные холода.Вряд ли получится долго погулять праздничной ночью, потому что сильный мороз будет щипать за носы и щеки.

— Третья декада декабря ожидается на 1-4 градуса ниже климатической нормы. С 25 по 31 декабря мы ждем в Новосибирской области морозы от -35 градусов и ниже. Причины такой аномалии в том, что со второй половины декады на Урале резко повысится атмосферное давление. Это станет преградой для движения теплого воздуха с Атлантического океана на нашу территорию. А на юг Западной Сибири будут вторгаться холодные воздушные массы с Арктики, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики отмечают, что декабрь прошлого года радовал теплом: температура была выше нормы на 5-6 градусов. В этом же году — ниже нормы на 4 градуса. Однако это еще не рекорд. Самая холодная новогодняя ночь в Новосибирске была 90 лет назад — повторится ли на этот раз?

— В 1930 году 31 декабря температура опустилась до -43 градусов — это рекорд. А самая теплая новогодняя ночь была 2002 году — всего -1,9 градусов. Также были очень холодные новогодние каникулы в 2009-2010 годах. Рекордных 43 градусов в этот Новый год не предвидится, но в атмосфере могут произойти резкие перемены ближе к концу декабря, так что сохраняется некоторая интрига, — говорит Ренад Ягудин.

Напомним, ранее метеорологи опубликовали уточненный прогноз на предпраздничную неделю.

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