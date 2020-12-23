«Я хотела его лишь припугнуть»: под Новосибирском многодетная мама зарезала соседа

Многодетную маму осудили на семь с половиной лет колонии за убийство соседа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многодетную маму отправили на семь с половиной лет в колонию общего режима. Ее обвинили в убийстве соседа. Женщина же настаивала, что злого умысла у нее не было: якобы этот мужчина на нее напал, а она была вынуждена защищаться.

— Установлено, что ночью 14 сентября 2019 года женщина, находясь в своей квартире по улице Большевистская в поселке Новом, ударила соседа ножом в живот. Тем самым она повредила ему печень. Спустя некоторое время мужчина умер в больнице от кровопотери. В суде сибирячка рассказала, что хотела напугать потерпевшего, для этого взяла из мойки кухонный нож. Мужчина сам на него наткнулся, поскольку продолжал на нее наступать, — сообщили в областной прокуратуре.

Свидетели же и экспертиза показала, что необходимой обороны в действиях женщины не было. Приговор вступил в законную силу.

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