«Я хотела его лишь припугнуть»: под Новосибирском многодетная мама зарезала соседа

Многодетную маму осудили на семь с половиной лет колонии за убийство соседа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Многодетную маму отправили на семь с половиной лет в колонию общего режима. Ее обвинили в убийстве соседа. Женщина же настаивала, что злого умысла у нее не было: якобы этот мужчина на нее напал, а она была вынуждена защищаться.
— Установлено, что ночью 14 сентября 2019 года женщина, находясь в своей квартире по улице Большевистская в поселке Новом, ударила соседа ножом в живот. Тем самым она повредила ему печень. Спустя некоторое время мужчина умер в больнице от кровопотери. В суде сибирячка рассказала, что хотела напугать потерпевшего, для этого взяла из мойки кухонный нож. Мужчина сам на него наткнулся, поскольку продолжал на нее наступать, — сообщили в областной прокуратуре.
Свидетели же и экспертиза показала, что необходимой обороны в действиях женщины не было. Приговор вступил в законную силу.
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