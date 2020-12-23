Вкусно, но опасно: врачи рассказали, почему нельзя есть много красной икры

Врачи рассказали, сколько можно съесть красной икры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В преддверии празднования Нового года врачи предостерегли людей об опасности красной икры. Деликатес надо есть по чуть-чуть: не более двух раз в неделю по столовой ложке. По словам экспертов, у продукта богатый химический состав. Это может вызвать аллергию, вплоть до отека Квинке и анафилактического шока. Об этом в беседе с изданием «NEWS.ru» рассказал врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев.

Несмотря на то, что икра содержит в себе витамины, минералы, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6, у нее есть и вредные свойства.

Икру малосольную икру, в стеклянной баночке. Емкости с деликатесом обязательно должны храниться в холодильнике.

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