В Новосибирске столкнулись два автобуса: один из них вылетел на встречную полосу

Столкнулись автобусы, которые ехали друг за другом. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В среду, 23 декабря, в Кировском районе Новосибирске столкнулись два автобуса. После этого один из них отбросило на встречку, и в автобус врезался компактвэн. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

— Автобусы столкнулись на пересечении улиц Александра Чистякова и Виктора Шевелева. От удара последний выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Honda Freed», — сообщили в группе «АСТ-54».

Автобус № 29 отбросило на встречную, где он столкнулся с компактвэном. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— ДТП с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Напомним, 22 декабря на площади Ленина столкнулись автобус и легковой автомобиль. Один из пассажиров автобуса пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Новосибирска автобус врезался в кроссовер: есть пострадавшие

На месте работает экипаж ГИБДД (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru