Пробки в Новосибирске 23 декабря 2020 года: улица Большевистская встала в многокилометровом заторе

Улица Большевистская стоит в пробке с раннего утра. Фото: предоставлено «2ГИС»

Пробки в Новосибирске 23 декабря 2020 года: из-за аварий на дороге в многокилометровом заторе стоит улица Большевистская. Проезд затруднен от разъезда Иня до автозаправки «Лукойл». Об этом сообщает «2ГИС».

— Бесите! Каждый день аварии! — возмущаются автомобилисты.

— Ну что вы опять встали!

Многие новосибирцы решили пересесть на электричку и таким образом добраться до центра города.

В целом по городу уровень пробок «2ГИС» оценивает в 8 баллов.

Также проезд затруднен на левом берегу: в районе площади Труда и Октябрьского моста.

Из-за ухудшения погодных условий: осадков и гололеда на дорогах — водителей просят быть особенно внимательными. Автомобилистам необходимо соблюдать социальную дистанцию и скоростной режим.

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