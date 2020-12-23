Поиски 15-летнего мальчика, который ушел к друзьям и пропал, завершены в Новосибирске

Пропавшего подростка нашли. Фото: ПСО "Маяк".

Поиски 15-летнего подростка, который ушел из дома и пропал, завершены. Об этом сообщили в поисковом отряде «Маяк».

— Подросток жив, не пострадал. В данный момент подросток находится в отделе полиции, где будут выяснены все обстоятельства его пропажи. Спасибо всем, кто помогал в поиске!, — сообщили в поисковом отряде «Маяк».

Напомним, школьник исчез из дома 19 декабря и больше трех дней не выходил на связь. Родным он сказал, что пошел к друзьям.

В том же день стало известно о пропавшей в Новосибирске семье Фреюк с двумя маленькими дочками — они уехали на черном «Кадиллаке». Оказалось, что семья вовсе не потерялась, а хотела сбежать из Новосибирска в Москву. Перед исчезновением глава семьи занял у друзей несколько миллионов рублей, которые не захотел возвращать.

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