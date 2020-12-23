«Думал, раз попробую, кредит погашу»: полицейские задержали новосибирца, сделавшего 28 тайников для наркотиков

Полицейские задержали мужчину, делавшего тайники-закладки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске транспортные полицейские задержали 23-летнего мужчину. Он сделал 28 тайников-закладок в Октябрьском и Дзержинском районах. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
— Мужчина получил партию наркотиков в районе железнодорожной станции Клещиха. Свертки он прикрепил к металлическим конструкциям с помощью магнитов. Масса изъятого составила почти 8 граммов, — сообщили в ведомстве.
Новосибирец пояснил полицейским, Что на дело пошел впервые.
— Я знаю, что курьеры больше двух месяцев не работают. Думал, один раз попробую, чтобы погасить кредит, — объяснил свой поступок мужчина.
В отношении него возбуждено уголовное дело «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru