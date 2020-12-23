«Условия как в пионерском лагере»: новосибирский банкир-пенсионер испытал на себе вакцину от коронавируса

Добровольцам поставили два укола. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Новосибирского Банковского клуба Владимир Женов стал одним из первых возрастных добровольцев, решившихся принять участи в испытании вакцины «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор». Он рассказал, как проходил отбор, сама вакцинация и на какой результат рассчитывают медики.

По словам сибиряка, перед тем как вызываться добровольцем он долго не раздумывал. Когда ученые в поисках добровольцев старше 60-лет обратились с таким предложением в Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий, вице-президентом который и является Владимир Женов, он дал свое согласие. Банкир рассказывает, что отбор кандидатов проходил очень тщательно — перед тем как ввести вакцину всех добровольцев обследовали. Кроме того, все добровольцы подписали специальный контракт, где были оговорены условия участия в испытания. Первый укол был поставлен группе 25 ноября.

Владимир Женов стал одним из первых добровольцев. Фото: "ЧС-ИНФО"

— Перед первым уколом я, конечно, волновался. Главным образом потому, что боялся — вдруг отстранят. И ведь утром 25-го ноября за час до вакцинации двоих участников действительно отстранили от испытаний, они где-то заразились ковидом. Надо сказать, и сама обстановка волнующая. В «Векторе» везде пропускная система. Вокруг какие-то бетонные блоки, паропроводы, воздухопроводы, тревожно, нервно. Подходишь к 19-му корпусу, а там шлюзовые двери, прямо как в киношных триллерах. Работники в «скафандрах», настоящий ковидарий… А дальше все по плану: измерение температуры, давления, мазок из носа, анализы. Смешно, что даже в таких условиях кто-то старается протиснуться без очереди, — рассказал Владимир Женов изданию «ЧС-ИНФО». — После каждой прививки нас, добровольцев, селили на сутки в обсерватор ФГБУЗ «Медсанчасть № 163 ФМБА России». Условия сносные, комната на троих. Давно я в пионерском лагере не жил… Кормили, кстати, неплохо. Кроме того, все мы были приятно удивлены, даже поражены чуткостью, внимательностью и доброжелательностью всего медицинского персонала — такое чуткое доброе отношение к нам очень помогало.

Второй укол группе поставили 15 декабря. Добровольцы раз в несколько дней ездят на обследования и каждый день заполняют дневник наблюдений, отслеживая состояние своего здоровья. При малейшем отклонении в самочувствии в таком случае нужно сразу звонить врачу.

— Медики говорят, что антитела сформируются примерно через месяц после второго укола. Поэтому очень важно, чтобы люди после вакцинации берегли себя. Нет такого: укололся, и все, ты уже защищен от коронавируса. Всему нужно время. Конечно, никто не защищен от повторного заражения. Максимум через 10 месяцев требуется дополнительная иммуностимуляция, — пояснил Владимир Женов.

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