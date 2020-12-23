Тариф на электричество в Новосибирской области в 2021 году: насколько подорожает

Тариф на электричество в Новосибирской области в 2021 году планируют повысить. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тариф на электричество в Новосибирской области в 2021 году планируют повысить. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регионального департамента по тарифам.

— Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению с календарной разбивкой согласно приложению, — сообщается в документе, подписанном руководителем департамента Гареем Асмодьяровым.

Так, тариф на электроэнергию в следующем году разрешили увеличить на 4,6%. В приказе сообщается, что в первом полугодии цена будет составлять 2,8 рубля за кВ\ч — такой она является и сейчас. А во втором полугодии, с 1 июля, тариф вырастет до 2,93 рубля за кВт\ч.

Напомним, ранее в Новосибирске повысили цены на проезд в наземном общественном транспорте и метро.

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