В минобре рассказали, кто виноват в том, что в детсаду под Новосибирском мерзнут малыши

Оказалось, что некачественно установленные пластиковые окна — вина подрядчика. Фото: Кадр из видео

В министерстве образования Новосибирской области рассказали, почему в детском саду «Петушок» в селе Прокудское мерзнут дети. Оказалось, что некачественно установленные пластиковые окна — вина подрядчика.

— Этот вопрос сейчас находится на контроле в министерстве образования. После того, как о проблеме стало известно туда сразу же выехала муниципальная комиссия, в числе которой были и члены районной администрации. Выяснилось, что эти окна в детском саду установил в 2017 году подрядчик. То, что работа была сделана не качественно, стало понятно уже тогда. Администрация района обратилась в суд, и он признал вину подрядчика: тот должен был выплатить 1,5 миллиона рублей и полностью переделать свою работу в садике. Однако после этого подрядчик буквально исчез — сейчас его разыскивают судебные приставы, — рассказал КП-Новосибирск замминистра образования региона Юрий Савостьянов. — Поэтому к ответу грубо говоря некого призвать. Пока что в садике в срочном порядке были приняты меры для решения ситуации: там стали лучше топить, увеличили количество других теплоносителей и по возможности исправили ситуацию с окнами. Где было возможно — наложили герметик, где-то также закрыли пленкой стыки и сквозные отверстия. Вообще, подобная ситуация с температурой сложилась только в трех группах сада — до принятия всех этих мер она составляла там 15 градусов, сейчас уже составляет 19. В остальных группах проблем с температурой не было.

В министерстве также отметили, что при планировании бюджета в следующем году этой проблеме обязательно будет уделено внимание, чтобы была возможность провести в саду полноценный ремонт и заменить окна.

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