Новосибирцам – новогодний подарок от «Комсомолки»

Новогодние праздники – отличная возможность побаловать своих близких вкусными блюдами. Для хозяек, которые сейчас выбирают самые лучшие новогодние рецепты, «Комсомольская правда» приготовила замечательный новогодний подарок.

Вместе с приобретенным ежедневным номером «Комсомолки» за 23 декабря в подарок вы получите пакетик ванилина, с которым ваша выпечка точно станет вкуснее. Такой презент точно пригодится на вашей кухне.

Ежедневный выпуск можно купить в киосках печати, в почтовых отделениях «Почты России» и в сетях «Лента», «Гигант», «Горожанка», «Сетка в клетку» и «Мегас». В ближайшее время этот список будет пополняться.

Уточнить вопросы о распространении газеты можно по тел. (383) 289-91-10.