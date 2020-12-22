Матч «Сибирь» — «Амур» 22 декабря 2020 года: болельщики ликуют

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу новосибирских хоккеистов.

Матч «Сибирь» — «Амур» 22 декабря 2020 года закончился в пользу новосибирских спортсменов. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу наших хоккеистов.

— Сегодняшний матч начался для новосибирских хоккеистов удачно: к первому перерыву они вели со счетом 3:0, благодаря голам Дмитрия Саюстова, Никиты Короткова и Вячеслава Ушенина, перешедшего в нашу команду как раз из хабаровского клуба, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Но легкой прогулки для сибиряков не получилось. В третьем периоде «Амур» сократил отставание до минимума (одна из шайб на счету воспитанника «Сибири» Владимира Бутузова) и несколько минут в концовке матча играл без вратаря, пытаясь сравнять счет. К счастью, сибиряки смогли отстоять победу и прервать неудачную серию.

Соперники встретятся еще раз 24 декабря на льду ЛДС «Сибирь». А пока преданные болельщики новосибирской команды искренне радуются победе любимых спортсменов:

— Гордость берет за наших спортсменов.

— Ребята молодцы, продолжайте в том же духе!

— Это была тяжелая, но уверенная победа, — пишут люди в комментариях под постом.

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