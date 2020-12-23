Погода в Новосибирске на 23 декабря 2020 года: ночью ударят морозы до -30

В Новосибирске будет ветрено и морозно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 23 декабря 2020 года: на улице будет ветрено и очень холодно.

— Температура воздуха днем составит -11 — -13 градусов, ночью — -17 — -19. Ожидается облачность с прояснением, местами небольшой снег. Утром местами изморозь и гололедица. Подует юго-западный ветер 8-13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем будет -6 — -11, ночью — 16 — -21, при прояснениях до -30 градусов. Будет также облачно с прояснениями, днем небольшой снег, днем изморозь и гололедица. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 16.

По прогнозу «Яндекс. Погоды» будет снег. Температура утром будет около -18, к вечеру поднимется до -8.

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