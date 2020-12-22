Сибирский депутат пойдет под суд за кражу драгоценностей на 600 миллионов рублей

Следственный комитет разобрался в необычной афере с исчезновением уникального запаса кристаллов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет разобрался в необычной афере с исчезновением уникального запаса кристаллов, выращенных сибирскими учеными.

— По данным следствия, в городе Новосибирске компания «Тайрус» занималось производством, обработкой и продажей синтетических кристаллов, выращенных по разработанным сотрудниками организации технологиям и изделий из них. В 2017 году, с целью развития направления по сбыту изготавливаемой ООО «Тайрус» продукции, генеральным директором организации были привлечены ранее ему незнакомые два местных жителя, на которых им фактически возложены обязанности менеджеров по продаже изготавливаемых синтетических кристаллов, — сообщила помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Эти два менеджера, один из которых являлся сельским депутатом и придумали хитрую схему, как обогатиться за счет работодателя.

Мужчины открыли свою частную фирму с похожим профилем и ограбили компанию «Тайрус». Произошло это днем, 29 апреля 2019 года. Менеджеры вывезли запас драгоценностей со склада на сумму 575 миллионов рублей и устроили распродажу сворованных камней и кристаллов в интернете. Действия ушлых предпринимателей пресекли сотрудники СК.

— Фигураны обвиняются по двум статьям «грабеж в особо крупном размере» и «причинение имущественного ущерба». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

Этот же депутат фигурирует еще по одному уголовному делу, которое уже рассматривается в суде. Там речь идет о подделке документов все на эти же, принадлежащие «Тайрусу» камни, которые народный избранник вместе с подельником выкрал в камере ранения на таможне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирский депутат пойдет под суд за кражу изумрудов

По версии следствия, народный избранник подделал доверенность и украл с таможни эксклюзивные кристаллы на миллион рублей (подробнее).