«Вывезли в лес и угрожали пистолетом»: в Новосибирске трое полицейских похитили мужчину и требовали у него 2,5 миллиона рублей

В Новосибирске под суд пойдут трое полицейских, которые похитили мужчину и требовали у него 2,5 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске под суд пойдут трое полицейских, которые похитили мужчину и требовали у него 2,5 миллиона рублей. Инцидент случился в декабре прошлого года, на тот момент обвиняемые работали оперативными сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску.

— По версии следователей регионального СКР, в декабре 2019 года сотрудники полиции, располагая служебными сведениями о наличии у потерпевшего денежных средств, якобы полученных преступным путем, решили ими завладеть, — рассказали в прокуратуре по Новосибирской области.

Как пояснили в следственном комитете, обвиняемые надели на мужчину наручники, посадили в машину и отвезли в лесной массив в Советском районе. Там мужчине стали угрожать пистолетом и дальнейшей расправой, если он не согласиться отдать деньги. В итоге, получив от требуемой суммы 150 тысяч рублей обвиняемые отпустили мужчину и вскоре были задержаны.

После возбуждения в отношении них уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, оружия, специальных средств), ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) обвиняемые были уволены из органов. Сейчас они находятся под стражей. Скоро уголовное дело будет передано для рассмотрения в суд.

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